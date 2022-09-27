13 раненых в ижевской школе детей доставили на лечение в Москву

На лечение в Москву из Ижевска доставили пострадавших при нападении на школу детей. Спецборт МЧС Ил-76 приземлился на аэродроме в Жуковском, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Во время полета 13 раненых учеников и два пострадавших педагога находились в специальных медицинских модулях. Пациентов сопровождали медики отряда «Центроспас» МЧС, специалисты Минздрава, а также психологи МЧС.

В больницах Ижевска остаются 8 пострадавших детей. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести, сообщил во вторник глава Удмуртии Александр Бречалов.

Утром 26 сентября бывший выпускник школы №88 34-летний Артем Казанцев проник в здание учебного заведения, убив охранника, и открыл стрельбу. Позже нападавший покончил с собой в одном из школьных кабинетов. В результате нападения на школу погибли 17 человек, из них 11 детей в возрасте от семи до 16 лет. Также жертвами стрельбы стали три учителя, два охранника и один сотрудник школы, уточнил Бречалов. Пострадали 25 человек, в том числе 23 школьника. В Удмуртии объявлен трехдневный траур.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»