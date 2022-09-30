В Белгородской области сработала ПВО

Системы ПВО сработали в Белгороде и двух соседних районах, сообщил губернатор Белгородской области Геннадий Гладков. Предварительно, пострадавших и разрушений нет.

Под удар с украинской стороны попали столица региона, Белгородский район и Яковлевский городской округ. Система ПВО сработала около 6 часов утра по местному времени.

«О последствиях на земле оперативные службы уточняют информацию. Сейчас известно, что разрушений и пострадавших нет. Если они будут, обязательно дополнительно вам сообщу», – написала губернатор в телеграм-канале.

Украинская сторона все чаще обстреливает приграничные российские поселения. Так, 21 сентября под обстрел попало село Логачевка в Белгородской области. Тогда загорелся жилой дом, но никто не пострадал.

Белгород, Наталья Рязанова

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