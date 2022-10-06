В Белгородской области сработала ПВО

Системы ПВО сработали над Белгородом и Грайворонским районом в Белгородской области. Предварительно, никто не пострадал.
Противовоздушная оборона активировалась утром 6 октября.
«Несколько сильных разрывов над головой. Уточнил. Сработало ПВО. По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет. Такая же ситуация, работа ПВО, по докладу оперативного штаба, была сегодня в Грайворонском районе», – написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в соцсети.
Глава региона обещал поделиться новой информацией, когда она появится.
3 октября под обстрелом ВСУ по Белгородской области погибла 48-летняя женщина. Удар пришелся по селу Головчино Грайворонского городского округа.
Белгород, Наталья Рязанова
© 2022, РИА «Новый День»
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