В Белгородской области сработала ПВО

Системы ПВО сработали над Белгородом и Грайворонским районом в Белгородской области. Предварительно, никто не пострадал.

Противовоздушная оборона активировалась утром 6 октября.

«Несколько сильных разрывов над головой. Уточнил. Сработало ПВО. По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет. Такая же ситуация, работа ПВО, по докладу оперативного штаба, была сегодня в Грайворонском районе», – написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в соцсети.

Глава региона обещал поделиться новой информацией, когда она появится.

3 октября под обстрелом ВСУ по Белгородской области погибла 48-летняя женщина. Удар пришелся по селу Головчино Грайворонского городского округа.

Белгород, Наталья Рязанова

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