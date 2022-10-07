В Белгородской области продлен «желтый» уровень террористической опасности

Власти Белгородской области продлили режим повышенной террористической опасности. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

««Желтый» уровень террористической опасности продлен еще на две недели. И действует на территории Белгородской области до 22 октября», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Кроме того, до 22 октября продлевается постановление о запрете запуска различной пиротехники – петард, фейерверков и салютов, добавил Гладков.

Ранее в Белгородской области на дистанционный режим обучения были переведены школы приграничных районов Валуйского и Щебекинского городских округов. Решение об этом приняла антитеррористическая комиссия региона.

Белгород, Зоя Осколкова

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