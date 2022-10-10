Россиян предупредили о предлагающих «эвакуацию» из РФ мошенниках

Мошенники в даркнете активно предлагают россиянам способы покинуть Россию на фоне частичной мобилизации. Продаваемые ими поддельные документы не выдержат проверку на границе, предупреждают «Известия» со ссылкой на источник в компании по информационной безопасности.

«За пару недель практически с нуля сформировался целый «черный» рынок услуг, предлагающий приобрести необходимые поддельные документы, например загранпаспорта, шенгенские визы. Практически за всеми такими предложениями стоят мошенники, конечная цель которых хищение – денежных средств или персональных данных жертвы», – рассказал собеседник.

Так, шенгенскую визу предлагают изготовить за 3-5 дней за 800 долларов. Но продавец признал, что фейковый документ не будет внесен в визовую информационную систему, то есть не поможет въехать ни в одну из стран Шенгенского соглашения.

Ранее россиян предупредили об аферистах, продающих поддельные дипломы IT-специалистов для отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации.

Москва, Наталья Рязанова

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