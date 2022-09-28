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Среда, 28 сентября 2022, 10:42 мск

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Мошенники начали продавать липовые дипломы IT-специалистов для отсрочки от мобилизации

Аферисты начали продавать поддельные дипломы IT-специалистов для отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации.

Подобные предложения появились в популярных мессенджерах. Стоимость фальшивых документов стартует от 16 тыс. рублей, пишет телеграм-канал «Банкста».

«Для получения нового диплома авторы объявлений просят предоставить ФИО, дату рождения, фото, а также данные аттестата о предыдущем образовании, если оно имеется», – говорится в сообщении. Кроме того, потенциальным покупателям предлагается указать вуз, который будет прописан в липовом аттестате о высшем образовании, специальность, а также оценки в нем.

Ранее Минцифры опубликовало список из 195 специальностей и приоритетных направлений подготовки высшего образования, подходящих под критерии освобождения от частичной мобилизации для специалистов IT и связи. Накануне на портале Госуслуг был запущен специальный сервис для подачи заявлений на отсрочку от частичной мобилизации. За сутки было подано более 1,5 тыс. заявлений от специалистов ИТ- и телекоммуникационных компаний, уточнили в министерстве.

На этой неделе в Сбербанке предупредили о мошенниках, которые предлагают россиянам купить «белые» военные билеты и справки о признании непригодным к службе. После предоплаты своих услуг злоумышленники исчезают.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Частичная мобилизация

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