Россиян предупредили о мошенничестве с «белыми» военными билетами

Мошенники активно предлагают россиянам купить «белые» военные билеты и справки о признании непригодным к службе. После предоплаты своих услуг злоумышленники исчезают, предупредили в Сбербанке.

Злоумышленники размещают объявления в соцсетях и мессенджерах. Они предлагают получить справку или военных билет, освобождающие от частичной мобилизации, за 27 тыс. рублей. Якобы за двое суток гражданина внесут в базу военкомата как непригодного к службе. Дополнительно дадут бумажные документы, которые якобы помогут без проблем покинуть страну.

Мошенники требуют у жертв предоплату и персональные данные: копию паспорта и фотографию. Но после перевода денег перестают выходить на связь.

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов призвал россиян верить только информации из официальных источников. Он посоветовал клиентам банка прислушиваться к здравому смыслу и не нарушать закон, передает «Вести.ру».

По данным Лиги безопасного Интернета, против России ведется новая фаза информационно-пропагандистской войны с целью посеять хаос и панику среди жителей страны. За двое первых суток после объявления распространено более миллиона фейков о частичной мобилизации, и новые фейки появляются каждые две минуты.

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации в связи с проведением специальной военной операции. Он назвал эту меру необходимой и неотложной для защиты суверенитета и территориальной целостности России.

Москва, Наталья Рязанова

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