В Костроме 12-летний мальчик зарезал одноклассницу

Тело 12-летней школьницы с ножевыми ранами нашли в подъезде многоэтажки в Костроме. Следователи заподозрили в убийстве ее одноклассника, сообщили в управлении Следственного комитета по региону.

Вечером 10 октября девочка не вернулась домой, и родители заявили о пропаже ребенка. К поискам подключились полиция, СКР, волонтеры из отряда «Лиза Алерт». Школьницу нашли мертвой в подъезде одной из многоэтажек.

«Установлено, что ранение девочке нанес ее одноклассник. С мальчиком беседуют следователь и сотрудники ПДН. Назначены необходимые судебные экспертизы, будут проверены условия жизни и воспитания несовершеннолетних, их круг общения, досуговые интересы», – пояснили в ведомстве.

Уголовное дело возбуждено о убийстве малолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Ранее в одной из школ Казани девятиклассник ударил самодельным ножом другого ученика. Пострадавший выжил.

Кострома, Наталья Рязанова

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