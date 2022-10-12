В посольстве РФ в Канаде рассказали об угрозах и бездействии властей

Сотрудники российского посольства в Канаде получают угрозы расправы и акций против дипмиссии. Но канадские власти отказываются принимать какие-либо меры по этому поводу, передает ТАСС.

Только в октябре на электронный адрес посольства пришло несколько посланий с угрозами. Расправой грозили не только дипломатам, но и их семьям. Были там и угрозы взорвать здание посольства РФ. Сотрудники дипмиссии сообщили о письмах канадским властям, но не получили никакой реакции.

«С февраля мы постоянно получаем подобные угрозы. Несмотря на наши озабоченности, канадские власти не прилагают каких-либо значимых мер для обеспечения нашей безопасности и безопасности наших семей», – рассказали в посольстве.

Посольства РФ в ряде стран подверглись нападениям. Следственный комитет России проверяет обстоятельства инцидентов в Молдавии и ФРГ. Вечером 7 октября неизвестные забросали петардами здание посольства РФ в Кишиневе, в результате оно было повреждено. Вечером 10 октября неизвестные забросали здание российского посольства в Берлине бутылками и баллонами с красной краской.

Официального представителя МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что в недружественных странах развернута кампания по демонизации России и культивированию антироссийских настроений в обществе.

Оттава, Наталья Рязанова

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