«Мегафон» попал под расследование ФАС за рост тарифов

Компания «Мегафон» стала фигурантом антимонопольного дела из-за повышения тарифов. Федеральная антимонопольная служба не нашла обоснования росту цен для потребителей, сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным ФАС, в мае услуги связи от «Мегафона» подорожали в среднем на 12% для 16,5 млн абонентов. Ведомство сравнило повышение тарифов с инфляцией и расходами компании.

«Антимонопольная служба установила, что уровень изменения тарифов не соответствовал уровню инфляции с начала текущего года. Рост затрат компании не соответствует росту доходов от повышения тарифов на услуги связи. Это может привести к ущемлению интересов потребителей», – говорится в сообщении.

В отношении ПАО «Мегафон» возбуждено дело по п.1 ч.1 ст.10 закона «О защите конкуренции» об установлении и поддержании монопольно высокой цены товара.

ФАС России уже проверила повышение тарифов МТС и признала его необоснованным. Услуги связи подорожали для более 28 млн абонентов на 9,5%.

Москва, Наталья Рязанова

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