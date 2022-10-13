Военные засекли два беспилотника под Калугой: один из дронов сбит ПВО

В Калужской области зафиксировали прилет двух беспилотников. Один из неопознанных дронов сбили силы противоздушной обороны, второму удалось скрыться с радаров.

Специалисты ПВО заметили беспилотники вечером 12 октября, сообщает телеграм-канал Baza. Один аппарат был сбит средствами ПВО. Второй дрон сейчас ищут. По информации телеграм-канала Mash, беспилотник, предположительно, упал в районе аэродрома Шайковка под Калугой.

Кто и откуда запустил дроны, пока непонятно.

Как сообщил глава Калужской области Владислав Шапша, обломки сбитого над южной частью региона беспилотника упали в безлюдной местности. «Пострадавших нет, ущерб гражданской инфраструктуре также отсутствует», – написал он в своем телеграм-канале.

Напомним, 7 октября неопознанный дрон взорвался около взлетно-посадочной полосы на аэродроме Шайковка. Обошлось без пострадавших.

Калуга, Наталья Петрова

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