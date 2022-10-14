Движение поездов под Белгородом приостановлено из-за сбитой ракеты ВСУ

В Белгородской области утром сработали системы ПВО. Выпущенная с украинской стороны ракета была сбита и упала около железнодорожного полотна.

«Сегодня утром нашими ПВО были сбиты ракеты в районе Новооскольского округа. Остатки упали в районе железной дороги. Самое главное – пострадавших нет», – написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Обломки ракеты повредили линии электропередач, и движение поездов пришлось приостановить. Глава региона заверил, что специалисты уже извещены, на место отправили ремонтников.

«Ждем аварийные бригады. Уверен, что они очень быстро исправят ситуацию и движение будет восстановлено», – добавил губернатор.

Накануне ракета ВСУ попала в склад боеприпасов в поселке Белгородского района. Жителей вывезли подальше от места, где детонировали боеприпасы.

Белгород, Наталья Рязанова

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