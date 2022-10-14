В Удмуртии неизвестный устроил пожар в военкомате

Неизвестный злоумышленник пытался поджечь военкомат города Воткинска в Удмуртии. Вспыхнувший пожар быстро потушили. Охранявшие военкомат правоохранители не успели задержать поджигателя, сообщает Baza.

По данным издания, в открытую форточку военного комиссариата на первом этаже здания кинули бутылку с зажигательной смесью. В результате загорелся один из кабинетов. Огонь потушил местный сторож через несколько минут.

Отмечается, что военкомат охраняли два полицейских, но они успели задержать злоумышленника.

В последнее время в России зафиксировано несколько попыток поджога военкоматов. В конце сентября неизвестные пытались поджечь военкоматы в Красноярске и Новосибирске.

Ижевск, Наталья Петрова

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