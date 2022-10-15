Украинские военные ударили по нефтебазе под Белгородом: горит один резервуар

Украинские войска вновь обстреляли пригороды Белгорода. Один из снарядов попал в нефтебазу. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, который находится на месте происшествия. Есть ли пострадавшие, пока неизвестно.

«МЧС уже борется с огнем. Угрозы распространения нет», – написал глава области в своем телеграм-канале.

Судя по фото с места инцидента, горит один из резервуаров с топливом. Источник ТАСС уточнил, что на белгородской нефтебазе в поселке Разумное поврежден один из десяти резервуаров.

Гладков также сообщил об очередном обстреле ВСУ таможенного пункта пропуска в Шебекино. «Сегодня в пограничный переход прилетело 14 снарядов. Жертв и пострадавших нет», – уточнил он.

Напомним, накануне вечером в Белгороде после украинского обстрела загорелась подстанция 110 кВт. Часть жителей города осталась без электроснабжения. Пожар быстро потушили. Оставшиеся без света объекты переключили на резервный источник.

Белгород, Наталья Петрова

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