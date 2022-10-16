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Воскресенье, 16 октября 2022, 12:28 мск

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Здание мэрии Донецка получило серьезные разрушения после удара ВСУ, ранены два человека (ФОТО)

Фото: t.me/kulemzin_donetsk

В Донецке в результате ракетного обстрела со стороны украинских войск серьезные повреждения получило здание городской администрации. При ударе по мэрии ранены два мирных жителя, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

«По данным СЦКК Ворошиловский район Донецка сегодня утром был обстрелян из н.п. Курахово. Выпущено 3 ракеты из американской установки М142 Himars. Предположительно одна из ракет попала в здание городской администрации Донецка», – написал мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале.

При обстреле здания горадминистрации пострадали два мирных жителя – мужчины 58 и 37 лет. Раненые доставлены в Республиканский травматологический центр, информирует штаб теробороны ДНР.

Градоначальник также сообщил, что в результате обстрела уничтожены три автомобиля, находившихся на парковке у здания администрации города.

Кулемзин опубликовал фото и видео разрушительных последствий ракетного удара по мэрии. На кадрах видно, что серьезно поврежден потолок на первом этаже, выбиты практически все окна.

Telegram: Последствия обстрела мэрии

По данным СЦЦК ДНР, с шести часов утра по Донецку со стороны украинских войск было выпущено более 20 снарядов натовского калибра 155 мм. В настоящее время обстрелы продолжаются, под ударом находятся большинство районов города, заявил мэр Донецка.

Донецк, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Донбасс vs Киев

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