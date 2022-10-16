Два человека ранены в результате обстрела ВСУ Белгорода и его пригородов

Два человека пострадали при обстреле со стороны Украины Белгорода и Белгородского района. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Прошел обстрел. Объезжаю территорию города и Белгородского района. По итогам обязательно поделюсь информацией. По предварительным данным есть двое раненых», – написал глава области в своем телеграмм-канале.

Ранее очевидцы сообщили в соцсетях, что в Белгороде сработала система ПВО, слышны взрывы. Согласно сообщениям в местных телеграм-каналах, обстрел произошел в районе аэропорта. Горожане публикуют фото осколков, которые они находят на дорогах, тротуарах, газонах и во дворах жилых домов. Также сообщается, что как минимум в двух домах выбило стекла.

Telegram: На балконе выбило стекла

Накануне губернатор сообщил, что при украинском обстреле днем в субботу один из снарядов попал в один из резервуаров нефтебазы под Белгородом. Кроме того, вновь был обстрелян погранпункт Шебекино.

Надо отметить, что в последнее время Белгородская область ежедневно подвергается ударам со стороны ВСУ. В регионе действует повышенный уровень террористической опасности.

Белгород, Наталья Петрова

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