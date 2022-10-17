В Турции нашли тело пропавшего россиянина

Турист нашел тело погибшего россиянина на 70-метровой скале в турецкой Анталии. 47-летний Владислав Сенгович считался пропавшим без вести 39 дней.

Российский турист отправился на прогулку на гору Чалыш в турецком Кемере в Анталии, и не вернулся в отель. Поиски не дали результата, мужчина считался пропавшим без вести.

16 октября другой иностранец во время прогулки увидел мертвого человека, рассказал персоналу отеля, а те – полиции. Чтобы спустить тело с 70-метровой скалы, пришлось вызывать спасателей. Сначала россиянина опознали по фрагментам одежды, позже провели официальную процедуру, пишет Hürriyet.

Ведется расследование.

Напомним, за первые шесть месяцев 2022 года на отдыхе в Турции скончались по разным причинам 50 граждан России. Основные причины смерти: хронические заболевания, утопления и дорожно-транспортные происшествия.

Анталия, Наталья Рязанова

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