За полгода на курортах Турции погибли 50 россиян

За первые шесть месяцев 2022 года на отдыхе в Турции скончались по разным причинам 50 граждан России. Об этом сообщил посол РФ Алексей Ерхов.

По словам дипломата, основные причины смерти – хронические заболевания, прежде всего, сердечно-сосудистые, утопления и дорожно-транспортные происшествия. Так за последние два месяца сотрудники Генконсульства зафиксировали 10 серьезных аварий, в которых пострадали порядка 50 россиян.

«В последний месяц появилась казалось забытая тенденция: наличие среди наших туристов заболеваний Covid-19. Сейчас таковых наблюдается 20 человек, в южных провинциях», – сказал Ерхов в эфире телеканала «Россия 24».

Кроме того, в соцсетях и СМИ появляются сообщения о конфликтах между иностранными и российскими путешественниками в Турции, причиной которых становятся политические события. Посол посоветовал в этом случае незамедлительно обращаться в Генконсульство в Анталье. Сотрудники окажут квалифицированную помощь.

Анкара, Зоя Осколкова

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