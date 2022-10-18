ФСБ нашла 123 подпольных оружейника за месяц

Сотрудники ФСБ в сентябре раскрыли деятельность подпольных оружейников в 45 регионах России. 123 человека оказались замешаны в незаконном обороте средств поражения и переделке гражданского оружия в боевое.

«Пресечена преступная деятельность 123 жителей 45 субъектов страны. Прекращена деятельность 45 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов», – рассказали в центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В сентябре ФСБ совместно с МВД России и Росгвардией проверила адреса подпольных мастеров в обеих столицах, Тюменской, Курганской, Белгородской, Свердловской, Смоленской, Ульяновской и Челябинской областях, Дагестане, Ингушетии и еще 36 регионах РФ.

Из незаконного оборота изъято 353 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства. В их числе противотанковое ружье «ПТРД», автоматический гранатомет «АГС-17», 3 пулемета, 22 автомата, 11 пистолетов-пулеметов («Кедр», «ППШ», «МР-38», «МР-40», «SA-26»), 170 пистолетов и револьверов.

У подозреваемых также нашли более 79 кг взрывчатых веществ, включая порох и тротил, 54 детонатора. Также изъяты 4 гранатомета, 123 артиллерийских снаряда и мины, 462 гранаты, свыше 37600 патронов, 190 основных частей к оружию.

В июле-августе ФСБ пресекла деятельность более 90 подпольных оружейников в 40 субъектах России.

Москва, Наталья Рязанова

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