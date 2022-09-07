ФСБ задержала почти сотню подпольных оружейников

Правоохранители за два месяца пресекли в 40 субъектах России деятельность более 90 подпольных оружейников. Об этом сообщила сегодня пресс-служба ФСБ.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена в 40 субъектах страны преступная деятельность более 90 лиц, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту», – говорится в сообщении ведомства.

По данным ФСБ, оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия проводились в июле-августе. Из незаконного оборота изъято 349 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства. Правоохранителями обнаружены 4 пулемета, 18 автоматов, 25 пистолетов-пулеметов, 171 пистолет и револьвер, 130 винтовок, карабинов и ружей, а также пусковая установка «ПТУР-9М-112» и 14 ракет к ней, 3 огнемета РПО-А «Шмель», 28 гранатометов, 96 выстрелов к гранатометам, 111 артиллерийских снарядов, 14 минометных мин, 6 мин «МОН-50», 28 взрывателей, 223 ручные гранаты, более 41 кг взрывчатых веществ, свыше 46800 патронов, основные части и комплектующие огнестрельного оружия.

Как уточнили в пресс-службе, деятельность нелегальных оружейников пресечена в городах Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе, республиках Алтай, Бурятия, Дагестан, Карелия, Коми, Крым, Мордовия, Северная Осетия-Алания, Татарстан, Чеченской Республике, Краснодарском, Красноярском, Пермском, Приморском и Хабаровском краях, Амурской, Архангельской, Белгородской, Владимирской, Вологодской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Кемеровской, Кировской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Омской, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Смоленской, Тверской, Тульской, Тюменской и Челябинской областях.

Москва, Андрей Дорофеев

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