При обстреле ж/д станции под Белгородом есть раненый, движение поездов остановлено

В Белгородской области временно остановлено движение поездов из-за обстрела территории железнодорожной станции в одном из сел в пригороде областного центра. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. В результате обстрела пострадал один человек.

«Снарядами была обстреляна территория железнодорожной станции в одном из сел Белгородского района. Есть пострадавший, мужчина с осколочными ранениями мягких тканей нижних конечностей. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», – написал Гладков.

Губернатор добавил, что из-за обстрела повреждена контактная сеть железнодорожных путей. «Временно приостановлено движение поездов, аварийные бригады уже устраняют последствия», – отметил он.

В соседней Курской области зафиксирован обстрел со стороны украинских войск населенных пунктов Теткино и Попово-Лежащи. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт. По его словам, возникли перебои с электроснабжением. Информация о возможных пострадавших и повреждениях уточняется.

Приграничные районы Белгородской и Курской области с начала СВО регулярно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. В обоих регионах действуют повышенные уровни террористической опасности.

Белгород, Курск, Наталья Петрова

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