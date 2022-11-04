Курские села попали под обстрел ВСУ

Украинские военные обстреляли два приграничных села в Курской области. Прилеты зафиксированы в Тёткино Глушковского района и Гордеевке Кореневского района, сообщил глава региона Роман Старовойт.

«Два прилёта зафиксировано в Тёткино Глушковского района. Пять артиллерийских прилётов приняло на себя в очередной раз село Гордеевка Кореневского района. Спасибо нашим защитникам, которые смогли подавить огонь противника!» – написал губернатор в телеграм-канале.

Никто не пострадал, но в Тёткино осколками посекло фасад, окна жилого дома и крышу сарая в соседнем дворе. В Гордеевке обошлось без повреждений имущества.

Ранее днем губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также сообщил об обстрелах региона с украинской стороны. Огонь пришелся по поселку Октябрьскому Белгородского района. Никто не пострадал, но повреждены дома.

«Пострадавших нет. Взрывной волной и осколками выбило окна, посекло заборы и стены в двух частных домовладениях. Сегодня подрядные организации проведут все необходимые замеры и начнут восстановительные работы», – рассказал глава региона в своем телеграм-канале.

Курск, Наталья Рязанова

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