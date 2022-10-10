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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Понедельник, 10 октября 2022, 17:05 мск

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Белгородскую область вновь обстреляли со стороны Украины

Белгородская область вновь подверглась обстрелам со стороны Украины. Сегодня под огнем оказался хутор Масычево. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. По его словам, учебные учреждения ряда населенных пунктов региона переведены на дистанционную форму обучения.

«ВСУ обстреливают хутор Масычево Грайворонского городского округа. По предварительной информации без погибших и пострадавших, 2 дома разрушено, 13 домовладений посечены осколками. Подомовой обход продолжается. Оперативные службы находятся на месте», – уточнил Гладков.

По его словам, для обеспечения безопасности детей на обстреливаемых со стороны Украины территориях, учебные заведения переводятся на дистанционный формат обучения. «Принял решение перевести на 2 недели все школы, колледжи и вузы Белгородского, Борисовского, Вейделевского, Волоконовского, Краснояружского и Ровеньского районов, а также Валуйского, Грайворонского, Шебекинского и Яковлевского городских округов и города Белгорода на дистанционный формат обучения. Детские сады будут работать в режиме дежурных групп», – пояснил губернатор.

Ранее сегодня Гладков сообщал о гибели 74-летней женщины во время обстрела города Шебекино. В регионе объявлен повышенный уровень террористической опасности.

Федеральная служба безопасности РФ накануне сообщила об усилении обстрелов Брянской, Курской и Белгородской областей со стороны Украины с начала октября. По ее данным, в результате более 100 обстрелов за неделю в 32 населенных пунктах РФ погиб один человек, пятеро ранены, в том числе ребенок.

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»

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