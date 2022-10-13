Приграничным школам Курской области рекомендовано перейти на дистант

Власти Курской области выдали рекомендацию о переводе на дистанционное обучение всех школ в шести приграничных с Украиной районах для обеспечения безопасности учащихся. Об этом сообщается на сайте администрации региона. Речь идет об учебных заведениях Хомутовского, Беловского, Глушковского, Рыльского, Суджанского и Кореневского районов.

Школы рекомендовано перевести на дистант с 13 по 22 октября и организовать осенние каникулы с 24 октября.

Что касается детских садов, эти учреждения предложено перевести на свободное посещение, а родительскую плату взимать только за дни посещения.

Напомним, в Курской области из-за обстрелов со стороны Украины действует повышенный («желтый») уровень террористической опасности.

Ранее, 10 октября, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил о переводе школ, колледжей, вузов Белгорода и приграничных районов на дистанционное обучение из-за роста числа обстрелов со стороны украинских военных.

На онлайн-обучение ушли школьники и студенты Белгородского, Борисовского, Вейделевского, Волоконовского, Краснояружского и Ровеньского районов, а также Валуйского, Грайворонского, Шебекинского и Яковлевского городских округов и города Белгорода. Детсады продолжают работу в режиме дежурных групп.

Курск, Наталья Петрова

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