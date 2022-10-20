Армения заявила о перестрелке на границе с Азербайджаном

Военные Азербайджана открыли огонь по армянским позициям, сообщило Минобороны Армении. Потерь нет, и ситуацию стабилизировали.

«В ночь на 20 октября, около 00:05 часов подразделения ВС Азербайджана открыли огонь по армянским позициям в восточном направлении армяно-азербайджанской границы, из стрелкового оружия различного калибра, а также из минометов», – говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Армянские военные открыли ответный огонь. Позже ситуация стабилизировалась.

В начале октября президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с лидерами Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и Армении Ваагн Хачатурян для обсуждения конфликта между Баку и Ереваном. Главы государств пришли к мнению, что мирный договор может быть подписан до конца 2022 года.

Евросоюз в октябре на два месяца отправит гражданскую миссию на границу Армении и Азербайджана. Оба страны согласились с проведением миссии.

Ереван, Наталья Рязанова

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