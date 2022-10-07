ЕС отправит гражданскую миссию на границу Армении и Азербайджана

Евросоюз на два месяца отправит гражданскую миссию на границу Армении и Азербайджана. Оба страны согласились с проведением миссии.

Решение принято после переговоров главы Евросовета Шарля Мишеля, президента Франции Эмманюэля Макрона и лидеров Армении и Азербайджана.

«Миссия начнется в октябре и продлится максимум два месяца. Цель – укрепить доверие и посредством своих отчетов внести вклад в работу пограничных комиссий», – цитирует заявление Евросовета ТАСС.

Армения готова оказывать помощь представителям ЕС по всей протяженности границы. Азербайджан согласился сотрудничать с миссией «в той мере, в какой это ее касается». Обе стороны подтвердили признание суверенитета друг друга и целостности территорий. Армения и Азербайджан подтвердили приверженность принципам ООН.

Столкновения Армении и Азербайджана возобновилось в ночь на 13 сентября. Ереван и Баку обвинили друг друга в обострении конфликта. 7 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о готовности заключить мир с Арменией, если вторая сторона проявит добрую волю. Алиев допустил, что мирный договор между Баку и Ереваном может быть подписан до конца 2022 года.

Москва, Наталья Рязанова

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