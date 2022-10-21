В Данилове пьяная женщина избила полицейских – одну сотрудницу увезла скорая

Жительница города Данилов в Ярославской области напала на сотрудниц полиции. Одной из полицейских потребовалась госпитализация. А пьяная дебоширка вместо административного дела получила уголовное.

По данным следствия, 32-летняя женщина крепко выпила и устроила на улице нарушение общественного порядка. Ее привезли в отдел, чтобы составить административный протокол. Там дебоширка попросилась в туалет, и ее отвели две сотрудницы полиции.

Как только дверь закрылась, даниловчанка набросилась на сотрудниц. Она лупила их руками и ногами так сильно, что одной женщине потребовалась госпитализация. В отношении напавшей возбудили уголовное дело по ч.1 ст.318 УК РФ, о применении насилия в отношении представителей власти, сообщили в управлении Следственного комитета по региону.

Во Владивостоке 16-летний юноша с ножом напал на полицейского. В результате полицейский был вынужден применить табельное оружие и ранил подростка в ногу.

Данилов, Наталья Рязанова

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