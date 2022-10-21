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NewDayNews.ru

Пятница, 21 октября 2022, 15:59 мск

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ВСУ вновь нанесли массированный удар по Белгородской области

Фото: t.me/vvgladkov

В Белгородской области село Муром Шебекинского городского округа вновь попало под массированный обстрел со стороны украинских войск. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. Обошлось без пострадавших.

По словам губернатора, снова повреждения получили местная школа, детский сад, ДК и частные жилые дома.

«Основную часть жителей вывезли еще вчера: часть разместилась у родственников, часть – во временном пункте размещения», – написал Гладков. Он добавил, что сейчас глава округа вместе с главой поселения и оперативными службами проводит подомовой обход территории. Чиновники уговаривают оставшихся жителей покинуть село.

ВСУ уже обстреливали село Муром накануне. Сильные разрушения зафиксированы у Дома культуры, детского сада, школы, офиса семейного врача, магазина и частных домовладений. К счастью, никто не пострадал.

Белгород, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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