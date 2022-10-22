11 человек пострадали после массированной атаки в Белгородской области

ВСУ продолжают обстрел Белгородской области. В этот раз мощный удар был нанесен по городу Шебекино. По предварительным данным, пострадали 11 человек. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Выезжая из села, увидел дым в районе Шебекино. Сразу же получил информацию, что идет обстрел города Шебекино. Пострадали гражданские объекты», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

По его словам, пострадали одиннадцать человек, четверо из них в тяжелом состоянии. «Все раненые доставлены в районную центральную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», – сообщил Гладков.

ВСУ атаковали Шебекино из минометов и артиллерией. Местные жители в соцсетях сообщают о перебоях с электричеством и водой. Один из ударов пришелся по рынку, где в выходной день было много людей.

В городе работает военная полиция. На подмогу коллегам из Белгорода выехали несколько бригад медиков.

Тем временем, региональное управление МЧС просит жителей не поддаваться панике, собрать необходимые вещи и найти укрытие.

Белгород, Зоя Осколкова

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