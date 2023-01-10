Под обстрел в Белгородской области попали 12 домов

В Белгородской области устраняют последствия обстрела со стороны Украины. В результате были повреждены дома, автомобили и линии электропередачи. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. Люди не пострадали, но был нанесен ущерб 12 частным домам и двум автомобилям.

«Также повреждена опора электропередачи, аварийными бригадами ведется переподключение. Полное восстановление электроснабжения планируется к 12:00», – уточнил глава региона.

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины с начала СВО. Большинство ударов отражает система противовоздушной обороны, однако зачастую снаряды попадают в жилые районы.

Белгород, Зоя Осколкова

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