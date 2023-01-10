российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 10 января 2023, 11:29 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Под обстрел в Белгородской области попали 12 домов

Фото: t.me/vvgladkov

В Белгородской области устраняют последствия обстрела со стороны Украины. В результате были повреждены дома, автомобили и линии электропередачи. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. Люди не пострадали, но был нанесен ущерб 12 частным домам и двум автомобилям.

«Также повреждена опора электропередачи, аварийными бригадами ведется переподключение. Полное восстановление электроснабжения планируется к 12:00», – уточнил глава региона.

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины с начала СВО. Большинство ударов отражает система противовоздушной обороны, однако зачастую снаряды попадают в жилые районы.

Белгород, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

Город Шебекино в Белгородской области вновь под обстрелом ВСУ: есть пострадавший / Из-за обстрела в Белгородской области повреждены линии электропередачи и газоснабжения / 11 человек пострадали после массированной атаки в Белгородской области / Громкие взрывы в небе: система ПВО сработала над Белгородом

Метки / Украина

США могут передать Украине бронетранспортеры Stryker / На Украине не хватило денег на снос памятника Брежневу в его родном городе / Киевский режим обеспокоен ростом числа дезертиров / Российские военные освободили село Бахмутское под Артемовском – штаб ДНР / Минобороны РФ сообщило об освобождении 50 военнослужащих из украинского плена / ВКС России сбили пять украинских военных самолетов / Удар возмездия: российские войска уничтожили порядка 800 украинских боевиков / Рождественское «перемирие»: украинские войска применили артиллерию и минометы более 500 раз

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия, Украина,