Громкие взрывы в небе: система ПВО сработала над Белгородом

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в небе над Белгородом и Белгородским районом работает система ПВО. «О последствиях на земле оперативные службы уточняют информацию».– написал он в своем телеграм-канале.

Ранее сегодня очевидцы сообщили о нескольких громких взрывах в небе над Белгородом. Жительница Белгородского района обнаружила рядом со своим домом, предположительно, фрагмент ракеты. Об этом женщина сообщила в соцсетях, прикрепив к посту фото обломка снаряда.

Над Белгородом и Белгородским районом работает наша система ПВО. О последствиях на земле оперативные службы уточняют информацию.

Белгородская область практически ежедневно подвергается обстрелам со стороны украинских военных. Накануне в городе Шебекино под Белгородом в результате артиллерийского удара ВСУ погибли три человека, еще два человека получили ранения.

Белгород, Наталья Петрова

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