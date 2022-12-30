Из-за обстрела в Белгородской области повреждены линии электропередачи и газоснабжения

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле в Шебекинском городском округе и Краснояружском районе. По предварительным данным, пострадавших нет.

«Есть попадание снаряда на территорию промышленного предприятия – выбиты окна, поврежден забор. Все оперативные службы находятся на месте. Подомовой обход продолжается», – написал глава региона в своем телеграм-канале. Гладков добавил, что сейчас идет повторный обстрел территории.

Кроме того, Вооруженные силы Украины обстреляли село Вязовое. «Снарядом поврежден один частный жилой дом – фасад, окна, кровля и забор. Многодетную семью переселили в безопасное место», – сообщил губернатор.

По его словам, снарядами были повреждены линии электропередачи и газоснабжения. Оперативные и аварийные службы уже находятся на месте и устраняют повреждения.

Белгород, Зоя Осколкова

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