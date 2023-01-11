До шести человек выросло число пострадавших при обстреле Шебекино

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил данные о пострадавших при обстреле города Шебекино с украинской стороны. Ранены шесть человек, одна женщина находится в тяжелом состоянии.

«В больницу доставлена одна женщина с тяжелыми ранениями. Вся необходимая медицинская помощь ей оказывается. Пяти пострадавшим помощь оказана бригадами скорой, они отпущены на амбулаторное лечение», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Он заверил, что утром местные власти продолжат подомовой обход. Осколками снарядов повреждены пять многоквартирных домов, шесть частных домовладений и одна хозпостройка. У некоторых домов только выбило стекла в окнах, в других повреждены кровля и фасады.

Шебекино попал под обстрел дважды за сутки. После утреннего обстрела были повреждены дома, автомобили и линии электропередачи.

Шебекино, Наталья Рязанова

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