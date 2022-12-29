ПВО сработала над Белгородом

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о сработавшей системе противовоздушной обороны над Белгородом и Белгородским районом. По его словам, никто не пострадал.

«Один из фрагментов упал на развязку автодороги Комсомольский-Майский. Произошло возгорание сухой травы, которую уже потушили наши спасатели», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Напомним, последний раз система ПВО срабатывала над Белгородом и Белгородским районом 18 декабря. В результате обстрелов со стороны украинских войск погиб один человек, еще 10 получили ранения, сообщал Гладков. По его данным, повреждения получили 75 жилых и промышленных построек, квартир, а также около 40 автомобилей.

Позже Минобороны России уточнило, что в небе на Белгородской областью средствами ПВО были сбиты четыре американские противорадиолокационные ракеты HARM.

Белгород, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»