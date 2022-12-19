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Понедельник, 19 декабря 2022, 14:52 мск

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Над Белгородской областью сбиты четыре американские ракеты HARM

Архив, фото: Минобороны РФ

Минобороны России сообщило, что в небе на Белгородской области средствами противовоздушной обороны были сбиты четыре американские противорадиолокационные ракеты HARM.

«В воздушном пространстве Белгородской области сбиты четыре американские противорадиолокационные ракеты HARM», – говорится в сводке ведомства о ходе специальной военной операции на Украине.

Напомним, накануне над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО. В результате обстрелов со стороны ВСУ погиб один человек, еще 10 получили ранения, сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его данным, повреждения получили 75 жилых и промышленных построек, квартир, а также около 40 автомобилей.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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