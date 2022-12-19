Над Белгородской областью сбиты четыре американские ракеты HARM

Минобороны России сообщило, что в небе на Белгородской области средствами противовоздушной обороны были сбиты четыре американские противорадиолокационные ракеты HARM.

«В воздушном пространстве Белгородской области сбиты четыре американские противорадиолокационные ракеты HARM», – говорится в сводке ведомства о ходе специальной военной операции на Украине.

Напомним, накануне над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО. В результате обстрелов со стороны ВСУ погиб один человек, еще 10 получили ранения, сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его данным, повреждения получили 75 жилых и промышленных построек, квартир, а также около 40 автомобилей.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»