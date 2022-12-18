Один человек погиб, пятеро пострадали при обстреле Белгородского района

Система ПВО сработала над Белгородом и районом. В результате обстрела с украинской стороны ранены пять человек, один погиб, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Противовоздушная оборона сработала после 15:00 часов. При обстреле повреждены стекла в четырех многоквартирных домах, есть повреждения в 14 частных домах и 9 автомобилях.

«По Белгороду: четверо пострадавших средней степени тяжести. Мужчине осколками посекло спину, у женщины повреждено лицо. По Белгородскому району: к сожалению, есть один погибший и один пострадавший», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Раненых отвезли в больницу, на местах происшествий работают экстренные службы. Проводится подомовой обход территории.

Ранее под обстрел ВСУ попал поселок в Яковлевском городском округе в Белгородской области. Осколками снаряда повредило линию электропередач.

Белгород, Наталья Рязанова

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