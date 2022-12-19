Удары по пунктам дислокации ВСУ и диверсантам: за сутки уничтожены более 300 украинских боевиков

Российские войска заняли более выгодные позиции на Донецком направлении в результате наступательных действий и огнем артиллерии сорвали попытки ВСУ провести разведку боем рубежей подразделений ВС России в Донецкой народной республике. Кроме того, российская армия разбила шесть украинских диверсионных групп в ЛНР и ДНР и поразила несколько пунктов дислокации украинских подразделений. За сутки ВС России уничтожили более 300 украинских военных. Об этом сообщает Минобороны РФ в сводке о ходе специальной военной операции.

В ДНР украинские силы пытались безуспешно разведать боем позиции российских войск в направлении населенных пунктов Спорное, Новгородское, Водяное, Ленинское и Невельское. За сутки на Донецком направлении потери ВСУ составили более 130 украинских военнослужащих, два танка, три боевых бронемашины и три автомобиля.

Российские войска уничтожили четыре диверсионные группы ВСУ в районе населенного пункта Розовка в ЛНР. Кроме того, артиллерийским ударом нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах Стельмаховка, Червоная Диброва в ЛНР и в районе Серебрянского лесничества. Общие потери противника на Красно-Лиманском направлении составили до 70 украинских военнослужащих, две боевые бронемашины и два пикапа.

Еще две диверсионные группы ВСУ уничтожены в районе населенного пункта Никольское в ДНР. На Южно-Донецком направлении российская армия огнем артиллерии разбила ротные тактические группы 72-й механизированной бригады и 108-й бригады теробороны ВСУ, пытавшихся атаковать позиции ВС РФ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Владимировка и Новоселка в ДНР. Общие потери противника на этом направлении составили до 80 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронемашины и три пикапа.

На Купянском направлении российские войска огневым налетом артиллерии уничтожили более 20 украинских военнослужащих, БМП и два автомобиля в районах населенных пунктов Ивановка Харьковской области и Новоселовское в ЛНР.

Всего за сутки ВС РФ нанесли поражение 56 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 139 районах. Также поражены пункты временной дислокации подразделений 61-й пехотно-егерской бригады, 124-й бригады теробороны, а также группы центра специальных операций «Юг» ВСУ в районах населенных пунктов Константинополь в ДНР, а также в Херсоне и поселке Велетенское Херсонской области.

Силы ПВО России за сутки сбили 8 украинских беспилотников в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях, а также перехватили шесть снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган» в районах населенных пунктов Сладкое, Дебальцево в ДНР, Кременная (ЛНР) и Любимовка Запорожской области.

По данным Минобороны, всего с начала проведения спецоперации уничтожено: 344 самолета, 184 вертолета, 2684 беспилотника, 398 зенитных ракетных комплексов, 7159 танков и других боевых бронемашин, 931 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3691 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 7664 единицы специальной военной автомобильной техники.

Москва, Наталья Петрова

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