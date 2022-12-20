Город Шебекино в Белгородской области вновь под обстрелом ВСУ: есть пострадавший

Украинские войска вновь обстреливают город Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслов Гладков. Пострадал один местный житель, в городе перебои с электроснабжением.

«В настоящий момент идет обстрел Шебекинского городского округа. По предварительным данным, есть один пострадавший – мужчина с переломами костей предплечья», – написал Гладков в своем телеграм-канале. Пострадавший доставлен в районную больницу в состоянии средней степени тяжести.

Глава региона добавил, что в результате обстрела осталась треть жителей города, отметив, что энергоснабжение в ближайшее время будет восстановлено.

Кроме того, словам Гладкова, «есть попадание снарядов в складские помещения на территории промзоны». На место выехали оперативные службы.

Местные жители публикуют в соцсетях видео с черным столбом дыма, который поднялся в результате обстрела Шебекино.

Отметим, что город Шебекино попадал под украинский обстрел накануне. Тогда без света остались 14 тыс. жителей. Под обстрел ВСУ 19 декабря также попал хутор Панков в Шебекинском городском округе. Никто не пострадал, в двух частных дома осколками снаряда выбиты окна.

Белгород, Наталья Петрова

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