СМИ: Су-34 упал в Ейске из-за столкновения с птицами

Причиной крушения военного самолета Су-34 в Ейске могло стать попадание птиц в двигатель, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. Ранее основной версией следствия была техническая неисправность.

По словам источника, во время набора высоты Су-34 столкнулся как минимум с двумя чайками, попавшими в двигатель.

«Их останки найдены экспертами при осмотре обломков самолета», – сказал собеседник.

Вечером 17 октября военный самолет упал на девятиэтажный дом в Ейске. Топливо разлилось и спровоцировало сильный пожар. Жертвами аварии стали 14 человек, еще 19 человек пострадали. Пилоты успели катапультироваться.

Ейск, Наталья Рязанова

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