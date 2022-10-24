Бастрыкин потребовал проверить слова ведущего RT об украинских детях

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить высказывание журналиста, директора вещания на русском языке телеканала RT Антона Красовского о том, что нужно «топить и сжигать» украинских детей, ставших жертвами пропаганды. Об этом сообщается в телеграм-канале СКР.

«В социальной сети один из пользователей обратился к главе СК России с просьбой проверить высказывания журналиста Антона Красовского. Журналист в эфире сделал ряд резких заявлений», – говорится в сообщении Следственного комитета.

Руководителю Главного следственного управления Следственного комитета по Москве Андрею Стрижову поручено сделать доклад «по ситуации, возникшей в эфире телевизионного канала».

О детях на Украине Красовский высказался во время передачи с участием писателя-фантаста Сергея Лукьяненко, которая вышла в эфире RT 20 октября. Лукьяненко рассказал, что в 1980-х годах сталкивался с украинскими детьми, которые ему рассказывали, что «Украину оккупировали москали» и «если бы не москали, они бы жили как во Франции». Красовский на это ответил призывом топить таких детей: «Прям топить таких надо было в Тысине… бросаешь в реку с бурным течением». На возражение писателя, что в таких случаях лучше использовать розги, журналист сказал, что детей можно и сжигать: «В эту «смерекову хату» забивать и жечь». Лукьяненко в ответ заявил, что это экстремизм, и он не поддерживает такие идеи.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала высказывание журналиста «диким и омерзительным» и объявила о приостановке сотрудничества с ним. Антон Красовский после этого принес извинения за свои высказывания. Журналист написал, что ему «по-настоящему неловко» за то, что он «как-то не увидел этой границы». «Я прошу прощения у всех, кто обалдел от этого. Прошу прощения у Маргариты, у всех, для кого это показалось диким, немыслимым и непреодолимым», – прокомментировал Красовский.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»