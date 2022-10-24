Юлия Чичерина вступилась за Антона Красовского

Екатеринбургская рок-певица Юлия Чичерина заступилась за телеведущего Антона Красовского, в отношении которого СКР начал проверку после его резких заявлений в эфире.

По мнению певицы, Красовский просто нуждался в отдыхе после поездки в Донецк. «С Красовским мы должны были встретиться в Донецке, в гостинице ПаркИнн для съёмки его передачи, со связью было беда, вокруг обстрелы, на светофоре в мою машину врезался микроавтобус, я опоздала на встречу, и когда приехала на место обнаружила мчсников, разбитые машины, осколки – гостиницу разбомбили с утра, с Красовским мы так и не встретились пока. Хочу заметить, что после жёстких стрессов, когда хотят тебя убить, а ты чудом выжил, если ты не долгие годы живёшь на войне и не привык к смерти и бомбёжкам, а работа у тебя очень ответственная с прямыми эфирами на огромную аудиторию, то на пару недель нужно сходить в отпуск, выключить телефон и всё придёт в норму», – написала Чичерина в своем телеграм-канале.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить высказывание журналиста, директора вещания на русском языке телеканала RT Антона Красовского о том, что нужно «топить и сжигать» украинских детей, ставших жертвами пропаганды. «В социальной сети один из пользователей обратился к главе СК России с просьбой проверить высказывания журналиста Антона Красовского. Журналист в эфире сделал ряд резких заявлений», – говорится в сообщении Следственного комитета.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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