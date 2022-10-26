Россиян предупредили об обмане на кассах самообслуживания

Магазинные воришки обманом вынуждают других покупателей платить за свои товары. Новая схема обмана действует на кассах самообслуживания, предупредил заслуженный юрист России Иван Соловьев.
Недобросовестные граждане сканируют штрих-код выбранных товаров, но после формирования чека только имитируют оплату картой. Неоплаченный чек остается на терминале, и следующий покупатель автоматически добавляет к нему свои товары. В итоге гражданин платит за себя и предыдущего покупателя.
Соловьев дал россиянам простой совет, как не попасться на уловку воришек.
«Тщательно сверить чек с перечнем приобретенных товаров. Если в чеке будут обнаружены лишние товары, необходимо обратиться к администрации. Работник администрации вместе со службой безопасности проверит данные с камер видеонаблюдения и произведет возврат излишне уплаченных средств», – пояснил юрист в беседе с агентством «Прайм».
В Дании число мелких краж в супермаркетах выросло на 23%. Датчане воруют для личного потребления и перепродажи на фоне высокой инфляции.
Москва, Наталья Рязанова
© 2022, РИА «Новый День»
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