«Люди воруют как никогда»: в Дании из-за роста цен резко увеличилось число магазинных краж

По всей Дании отмечается рост мелких преступлений в супермаркетах. Датчане воруют для личного потребления и перепродажи. По мнению экспертов, это произошло из-за высокой инфляции. Об этом сообщает телерадиокомпания Danmarks Radio.

В последние годы количество случаев воровства в Дании постоянно снижалось. Однако за шесть месяцев этого года, по данным полиции, в магазинах зарегистрировали почти на 23% больше краж, чем в прошлом году. Это стало рекордным показателей за последние пять лет.

С полок «пропадает все – от картриджей для принтеров до бритв». Торговые сети вводят новые меры безопасности, крепят на дорогой товар магнитные клипсы и убирают в пластиковые боксы с сигнализацией. Некоторые магазины отказались от касс самообслуживания. «Люди воруют как никогда», – поделился с журналистами владелец одной из торговых точек.

В Датской торговой палате говорят, что кражи стали головной болью для управляющих магазинами и универмагами по всей стране. Инфляция в стране выросла на 10%. «Это одно из объяснений, почему все больше датчан опускается до воровства», – заключает DR.

Копенгаген, Зоя Осколкова

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