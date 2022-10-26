Силовики обыскивают подмосковный дом Ксении Собчак

Обыски в подмосковном доме Ксении Собчак проводятся по делу в отношении ее коммерческого директора Кирилла Суханова. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на правоохранительные органы. Отмечается, что у самой Собчак никакого процессуального статуса нет.

Накануне сообщалось, что коммерческий директор журналистки Кирилл Суханов был задержан по делу о вымогательстве. Позднее Собчак заявила, что видит в задержании Суханова «давление на журналистику в стране».

Добавим, что, данным РБК, обыски также прошли по месту жительству Суханова. По информации источника агентства, близкого к МВД, дело против Суханова связано с получением денег за так называемые «блоки на негатив», которые гарантирует неупоминание того или иного человека или компании в телеграм-каналах Ксении Собчак. Он также уточнил, что коммерческого директора журналистки задержали во вторник, 25 октября, в ресторане в центре Москвы при участии сотрудников ФСБ.

В свою очередь, источник РИА «Новости» сообщил, что Суханов проходит по делу о вымогательстве у чиновников через телеграм-каналы.

Сегодня, как ожидается, следствие подаст в Тверской суд Москвы ходатайство об избрании Суханову меры пресечения.

Москва, Наталья Петрова

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