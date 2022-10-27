В Иране прогремел взрыв на кислородном заводе

В Иране произошло ЧП на заводе по производству кислородных баллонов. В результате погибли четыре человека. Об этом сообщает агентство IRNA.

Инцидент произошел на предприятии в городе Ахваз провинции Хузестан. Как сообщил руководитель муниципальной организации пожарной охраны и безопасности города Ибрагим Канбари, на заводе произошел взрыв.

По предварительным данным, погибли четыре человека, еще один госпитализирован.

В настоящее время правоохранители проводят расследование причин произошедшего. Рассматривается несколько версий, однако деталей Канбари не привел.

Тегеран, Зоя Осколкова

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