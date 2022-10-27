Россия потребовала от Франции разобраться в нападении украинцев на семью россиян

Посольство России в Париже передало французскому МИД ноту с требованием расследовать инцидент в Нормандии. Украинцы напали на россиян, но полиция отказалась принимать меры.

Проживающая во Франции россиянка рассказала о нападении группы украинцев на ее семью в нормандском Довиле. Отец девушки получил травму, но прибывшая полиция отказалась задерживать гражданина Украины.

В российском посольстве инцидент назвали наглядным свидетельством агрессивной русофобии и осудили агрессию против граждан России, от кого бы она ни исходила.

«Направили в МИД Франции официальную ноту с требованием принять меры по расследованию этого дела, наказанию виновных и недопущению в будущем ситуаций, в ходе которых наши сограждане подвергались бы опасности на территории Франции. Держим данный инцидент на контроле и будем следить за другими подобными ситуациями», – цитирует сообщение дипмиссии РИА Новости.

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Москва, Наталья Рязанова

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