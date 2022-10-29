СКР подтвердил бессознательное состояние летчиков упавшего в Иркутске Су-30

Следователи подтвердили версию того, почему военный СУ-30 не отвели от жилых домов во время падения. Оба летчика находились без сознания и не могли управлять самолетом. Теперь Следственный комитет проверяет версию о неисправности кислородной системы на борту, рассказали в пресс-службе ведомства.

«Установлено, что экипаж потерпевшего крушение СУ-30 перестал выходить на связь по причине нахождения летчиков-испытателей в бессознательном состоянии. Проводятся следственные действия с сотрудниками Иркутского авиационного завода на предмет установления допущенных нарушений правил безопасности при обслуживании системы кислородного оборудования воздушного судна», – говорится в сообщении.

Восточное межрегиональное СУ на транспорте СКР возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ после падения СУ-30 на жилой дом в Иркутске вечером 23 октября. Погибли оба пилота: заслуженный летчик-испытатель России Максим Конюшин и Виктор Крюков. Следователи выделили две версии о причинах крушения Су-30: отказ техники или ошибка пилотирования.

Иркутск, Наталья Рязанова

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