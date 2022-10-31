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Понедельник, 31 октября 2022, 16:41 мск

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Бастрыкин взял на контроль дело сбившего ребенка новосибирского депутата

Александр Бастрыкин, фото – СК РФ

Расследование дела новосибирского депутата, совершившего наезд на дошкольника, поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России. Председатель СКР Александр Бастрыкин пожелал лично услышать доклад о прогрессе в расследовании, сообщила пресс-служба ведомства.

«Председатель СК России поручил представить доклад об установленных обстоятельствах оставления ребенка в опасности в результате ДТП в Новосибирской области. По поручению председателя ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», – говорится в сообщении.

Вечером 30 октября депутат Татарского района Новосибирской области на иномарке сбил шестилетнего мальчика. Он вышел из машины и осмотрел ребенка, но оставил место ДТП и не оказал помощь пострадавшему.

Управление СКР по региону возбудило уголовное дело об оставлении в опасности. Мировой суд признал депутата виновным в оставлении места ДТП и назначил ареста на 11 суток.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

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Москва, Сибирь, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Транспорт, Следственный комитет России,