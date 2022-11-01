В Москве раскрыли схему незаконной продажи отписанных льготникам лекарств

Росздравнадзор раскрыл схему незаконной торговли лекарствами, часть которых была якобы отпущена льготникам и передана в больницы. Продажи проходили через Интернет, а офис компании находился в Москве.

Ведомство получило сигнал о нелегальной торговле дорогими препаратами и провело внеплановую проверку ООО «Еврофарм» в Москве. Специалисты нашли многочисленные нарушения лицензионных требований для аптечной деятельности, а также нашли препараты, которых у продавца просто не могло быть.

«Установлено хранение препаратов, которые ранее уже были отпущены пациентам по льготным рецептам и выданы для медицинского применения в различных медицинских организациях на территории РФ. Коды маркировок на упаковках лекарств были намеренно повреждены, чтобы покупатели не могли проверить законность продажи лекарства», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Сотрудники Росздравнадзора восстановили коды и узнали, что продаваемые через Интернет лекарства выдали льготникам в аптеках Москвы, Дагестана, Волгоградской области. Еще 24 упаковки должны были отправиться в больницы Рязанской, Новосибирской, Смоленской областей и Республики Марий Эл.

«Составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 6.33, ч. 2 ст. 6.34 и ч.4 ст.14.1. КоАП РФ. Материалы проверки направлены в прокуратуру Москвы и ГУЭБиПК МВД России для принятия мер реагирования», – добавили в ведомстве.

Эксперт пояснил, что в России через интернет-продажи реализуется более 50% всего контрафакта. По урону, наносимому жизни и здоровью граждан, специалист сравнил контрафакт с нелегальной продажей оружия и наркотиков.

Москва, Наталья Рязанова

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