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NewDayNews.ru

Среда, 2 ноября 2022, 14:06 мск

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Пограничный патруль в Белгородской области обстреляли с беспилотника

Пограничный патруль в Белгородской области попал под обстрел с украинского дрона, передает Mash.

На силовиков сбросили четыре выстрела от гранатомета АГС-17 («Пламя»). Обошлось без пострадавших. Пограничники установили, что беспилотник прилетел со стороны поселка Басово Харьковской области.

Накануне ВСУ обстреляли приграничное белгородское село Козинка, пострадал один человек.

Белгород, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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